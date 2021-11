YouTube ocultará recuentos de ‘no me gusta’: valioso paso para reducir el odio y acoso en internet

Lo escuchamos una y otra vez y no terminamos de comprenderlo: las redes sociales nos están cambiando como individuos y sociedad.

Y sí, una de las fuertes influencias viene del vivir atentos a la opinión de los otros sobre lo que hacemos. No te extrañe que muchas personas hagan una publicación y esperen con ansias si a los demás les gusta o no, lo que les comentarán, o qué tantas veces la compartirán con otras cuentas.

Estoy seguro que los jóvenes en general son muy dependientes de la opinión ajena sobre ellos, ocasionándoles frustraciones, complejos y tristezas realmente innecesarias.

Tengo que confesar que yo mismo muchas veces me he visto atento a las reacciones, como si eso realmente aportara algo importante a la vida. Por eso, me parece interesante la decisión que ha tomado la plataforma YouTube, quien ha comunicado que ocultará los recuentos de "no me gusta" que da el público al contenido.

Con esto, buscan evitar que los creadores más pequeños sean blanco de ataques o acoso no deseado, y para promover “interacciones respetuosas entre espectadores y creadores”. El botón “No me gusta” seguirá ahí, pero será para comentarios privados.

Aunque creo que esta es una buena noticia para los que viven en este mundo de las redes, creo que también es necesario fortalecer el autoestima y la autonomía de los jóvenes y productores de contenido, para que entiendan que su vida no puede depender de los comentarios que otros hacen, muchas veces sin conocerlos y sin tener claras las razones de la publicación que realizan.

Necesitamos más seres humanos capaces de presentar sus opiniones desde su singularidad y entendiendo que a muchos no les puede gustar, pero que eso no significa que no son valiosos.

Cuando se entra en el universo de las redes, hay que tener claro que se está en un mundo que a veces es fantasioso y distante de la realidad. Y que muchos de los “odiadores” que escriben allí, a veces no son más que bots o personas con trastornos de todo tipo.

Ser libre implica aceptar que otros pueden no estar de acuerdo con uno, pero que igual seguimos siendo quienes somos.

