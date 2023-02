"Boreal, valiente para decir que es marihuanera, cobarde para explicar un maltrato laboral": Zuleta

En su podcast 'El Zuletazo' , el periodista Felipe Zuleta , habló sobre la polémica creada por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, quien en medio de un debate admitió consumir marihuana todos los días: “Me encanta, no me da miedo decirlo”.

Aunque el escritor no criticó el tema del consumo, rechazó la serie de denuncias que ha recibido la congresista por supuestos malos tratos a sus compañeros en campaña, falta de pagos y un contrato millonario con su novio: "No me parece ético que tengan en la UTL a su novio, que no tiene requisitos profesionales, con un sueldo de $9'800.000, ¿por qué los colombianos tenemos que pagar al novio de Susana Boreal".

Zuleta remató indicando que: "Susana Boreal es valiente para decir que es marihuanera y cobarde para explicar un maltrato laboral".

Escuche esta y otras frases en 'El Zuletazo' del día: