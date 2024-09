Clave que Gobierno Petro rechace cualquier posibilidad de revivir reelección presidencial

Estamos a un año y ocho meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y por eso es clave la ratificación por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de que no apoyará ninguna iniciativa que abra la puerta de la reelección presidencial.

En el Senado de la República, pareciera quedarse sin oxígeno el proyecto de acto legislativo de autoría de la congresista Isabel Cristina Zuleta, que pretende revivir la reelección de los expresidentes de la República. Zuleta, una petrista radical de Antioquia, ni siquiera ha logrado el respaldo de los senadores de Pacto Histórico y por eso no lo ha radicado para iniciar su trámite.

Este fin de semana el periódico El Espectador dedicó su editorial a rechazar cualquier intento para abrir de nuevo la puerta de la reelección presidencial o de alcaldes y gobernadores, argumentando que “Colombia debe alejarse de cualquier modificación normativa que incentive los abusos y el endiosamiento de líderes políticos” y agrega el editorialista que “la reelección es una figura que le haría daño a nuestra democracia” y recuerda que “la democracia no es solo la ley de las mayorías”.

De inmediato, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo advirtió que “la figura de la reelección es ajena a la tradición institucional de nuestro país y altera el equilibrio de poderes” y agregó que “este Gobierno NO respalda ningún proyecto que busque restablecer la reelección presidencial ni permitir la de gobernadores y alcaldes”.

Publicidad

Posteriormente, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca dijo en sus redes sociales que “no tramitaría una reforma constitucional que permita la reelección presidencial, de alcaldes o de gobernadores”

El mensaje del Gobierno del presidente Petro es claro en que no apoyará iniciativas que revivan la reelección presidencial, lo cual es buen mensaje, aunque en la práctica cualquier iniciativa legislativa en ese sentido, primero, no tendría el apoyo mínimo para salir adelante y segundo, los tiempos sencillamente no dan.