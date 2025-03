Claves para enfrentar a los manipuladores en redes sociales

Henos aquí en los tiempos en que la polarización política se ha convertido en un espectáculo constante. Nos bombardean con discursos simplistas, nos dividen en bandos irreconciliables y nos manipulan con emociones intensas para que reaccionemos sin pensar. La política, que debería ser un ejercicio de construcción colectiva, se ha vuelto un campo de batalla donde importa más destruir al otro que construir soluciones reales, insultar de la peor manera que dialogar .

A lo largo de mi vida, he visto cómo esta manipulación funciona. Se nos presentan narrativas reduccionistas: “Si no estás conmigo, estás contra mí”; “los buenos contra los malos”; “nosotros o ellos”. Nos invitan a consumir información superficial, a compartir eslóganes vacíos y a reaccionar con furia en redes sociales , en lugar de detenernos a pensar con profundidad. Pero la vida no es blanco o negro; la realidad es compleja, y si queremos una sociedad mejor, necesitamos escapar de esta trampa.

¿Cómo nos defendemos de la manipulación política?

Aquí te comparto tres claves que me han servido:



Pensar antes de reaccionar: no permitas que te usen como un peón en un juego de intereses. Antes de compartir una noticia o reaccionar con enojo, pregúntate: ¿Quién se beneficia de esta información?, ¿hay otra perspectiva que no estoy viendo?, ¿esto aporta algo al diálogo o solo genera más división?.

Buscar información más allá de las redes: la política manipuladora se alimenta de la desinformación. No te conformes con titulares llamativos o con lo que dice tu círculo más cercano. Lee, compara fuentes, escucha a personas con opiniones distintas a la tuya. El pensamiento crítico es nuestra mejor defensa contra la manipulación .

No dejarse arrastrar por el miedo o el odio: los discursos políticos extremistas suelen alimentarse de estas emociones. Nos quieren asustados o indignados porque así somos más fáciles de controlar. Pero la política no debería basarse en el miedo, sino en la esperanza, en la construcción de un futuro mejor para todos.

Se trata de pensar críticamente, de construir desde nuestros propios valores . Por eso no permitas que nadie te use como herramienta de odio. La verdadera fuerza de una sociedad no está en la división, sino en la capacidad de dialogar y buscar juntos caminos de cambio y desarrollo.