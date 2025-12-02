Crecen las dudas sobre la presunta infiltración de las disidencias en el Ejército y en la DNI

El general Juan Miguel Huertas, jefe de personal del Ejército, uno de los investigados por sus presuntos nexos con las disidencias de las Farc, sigue ejerciendo su cargo, a pesar de que la Procuraduría ordenó su suspensión del cargo hace cinco días.

Lo que han confirmado desde el Ejército, es que Huertas sigue activo porque no ha llegado a sus oficinas el documento del presidente Gustavo Petro cumpliendo con la suspensión provisional del cargo, lo cual genera muchas suspicacias sobre los motivos de la demora del jefe de Estado en cumplir la orden del Ministerio Público.

Y es que el escándalo revelado por Noticias Caracol sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia sigue siendo un tema de especial atención para el Presidente Petro, especialmente interesado en intentar desmentir la información cuya veracidad fue confirmada directamente por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

De hecho, en la última semana, el presidente ha lanzado cinco teorías, todas erradas, sobre la denuncia, muy grave, sobre la posible connivencia de disidentes de las Farc con agentes del Estado: primero dijo que la fuente había sido la inteligencia militar, luego que había sido información filtrada por la CIA, después que se habría hecho con Inteligencia Artificial, después que supuestamente había torturas sicológicas a una persona detenida para conseguir la información y finalmente dijo que habría supuestas presiones a un disidente detenido para que firmara una carta.



En cuanto a los temas de fondo, el presidente no da respuestas a preguntas clave, algunas de ellas son:

- ¿Tras la revelación del escándalo, el presidente tuvo o tiene acceso a material reservado revelado por Noticias Caracol? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cómo la obtuvo?

- Además de la CIA, ¿alguna otra entidad o algún otro alto funcionario le había advertido al presidente Petro sobre los presuntos vínculos del general Huertas con actividades ilícitas?

Además, llama la atención que sigue el silencio del presidente Petro y de su gobierno ante las graves amenazas de las disidencias en contra de Noticias Caracol.