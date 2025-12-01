En vivo
Petro ordena "restablecer el servicio aéreo civil" con Venezuela pese alerta de EEUU



La Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia señaló hoy en un comunicado que el espacio aéreo venezolano "permanece plenamente abierto y operativo, sin restricciones que afecten la navegación".

Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela
Servicio aéreo sobre Venezuela //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

