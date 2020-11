Cuatro problemas de educar en línea: Linero analiza renuncia de profesor durante clase virtual

Soy docente hace bastantes años. Son muchas las aulas de clase y muchos los estudiantes con los que he compartido a lo largo de este oficio.

Disfruto mucho las dinámicas que se generan en los salones de clase, las discusiones y los aprendizajes que todos los estudiantes aportan a partir de sus análisis, por esta razón, siempre he creído que el proceso de educación es en doble vía, y lo entiendo desde el complejo ejercicio de negociación de sentido, de enseñanza-aprendizaje. En el que todos los actores tienen una activa participación.

En este contexto, me impactó mucho el vídeo en el que el profesor peruano Juan Francisco Baldeón, anuncia por medio de una clase virtual su renuncia: “ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté, de veras”, esto debido a la falta de atención y compromiso de sus estudiantes.

El profesor, que lleva 17 años enseñando Derecho en las aulas, y quien desde hace tres lo hacía ya en modalidad virtual, planteó 4 problemas que enfrentan los profesores con la educación en línea: Primero, desconexión con el alumno. Segundo, la falta de respuesta no verbal del mismo. Tercero, la ausencia de motivación de grupo. Cuarto, las carencias de espacios de estudios.

Creo que cada una de estas razones son completamente válidas. Si me lo preguntan, lo que más me cuesta de enseñar por estas plataformas, es no poder ver las reacciones de los estudiantes, muchos apagan las cámaras y da la sensación de que se queda uno hablando solo, y creo que es un desmotivante fuerte para quienes ejercen la labor docente, quienes preparan sus clases y esperan la participación. También es difícil no poder trabajar con la sinergia de grupo que se genera en las aulas, ya que también creo que el aprendizaje es colectivo. Todo esto implica que tenemos que encontrar nuevas formas porque la educación digital tiene algunas dinámicas distintas a la presencial y las tenemos que visualizar.

Sin duda este tiempo nos ha planteado retos en muchos aspectos de la existencia, y la educación es uno de ellos.

Publicidad

Tenemos que buscar las maneras de generar espacios de aprendizaje que desde la seducción y la motivación generemos un ambiente educativo en el que cada aporte es clave para generar discusiones y hacer más nutritivo el proceso de aprendizaje.