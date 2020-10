Decir “salud o economía” es un falso dilema, hay que ayudar a quienes pasan hambre

Al inicio de la pandemia muchas personas nos propusieron el falso dilema entre “salud o economía”. Cómo si esas dos realidades no estuvieran intrínsecamente unidas, como si se pudiera elegir una de las dos. Hoy cuando llevamos más de 924 mil casos y 28,141 muertes, comenzamos a ver también el impacto que ha tenido la pandemia en la situación alimentaria de nuestro país.

Por ejemplo, ayer la Asociación de Bancos de Alimentos nos presentó un balance según el cual 2.700.000 colombianos sufren de hambre crónica y 10.9 millones, tienen una alimentación insuficiente. Esto se hace más grave cuando nos damos cuenta que el 1.6% de los niños en el país tienen desnutrición aguda y el 12.7% desnutrición crónica, según informa Juan Carlos Buitrago, director de la red de bancos de alimentos.

Tampoco hay que perder de vista que el DANE, nos había informado que antes de la cuarentena el 88,9% de las familias podían consumir tres comidas al día. Ahora solo el 68,1% de los hogares colombianos disfrutan las tres comidas, el 29,2 % comen dos veces y el 2,6% solo una vez.

Esta situación tiene unas consecuencias muy grandes para el futuro, no sólo de los niños, sino de la calidad de vida de los adultos. Es una realidad que no podemos soslayar y que tenemos que enfrentar como sociedad. ¿Qué hacer? Sin duda la solidaridad emerge como el valor fundamental por estos días. No podemos dejarnos impulsar por la avaricia, toca hacer de la generosidad una manera de relacionarnos. Aquí hay que resaltar la tarea de los 22 Bancos de Alimentos a lo largo del país, que con más de 1.600 donantes, han recolectado este año 45 millones de kilos de alimentos, los cuales han sido entregados a poblaciones vulnerables, beneficiando a 1 Millón 800 mil personas en 158 municipios de todo el territorio.

Todos tenemos que ser generosos y ayudar a que nadie pase hambre y a que los niños puedan nutrirse bien. Se exige ser capaces de juntarnos en torno a esta causa, dejando de lado cualquier interés político en particular, para que realmente se genere la sinergia que nos permita menguar ese impacto tan terrible de la pandemia.

Mientras no entendamos que hay temas que nos tienen que unir para dar respuestas contundentes, seguro no saldremos adelante. El hambre no conoce colores políticos, ni credos religiosos, afecta a todos los humanos y como sociedad tenemos que trabajar para vencerla.

