No es por dar cantaleta, pero la amenaza del COVID-19 no termina: opinión de Alberto Linero

Suena la música, se escucha la voz de Edie Herrera cantando “pégame tu vicio, el vicio de tus labios” y unas parejas muy cerca bailan emocionados, dan la vuelta con los pases característicos del merengue… Esta sería una buena escena si no fuera porque este video, que se hizo viral este jueves, fue grabado en un articulado de

Transmilenio. Sí, las parejas bailaban al interior del bus mientras éste cubría su recorrido normal. Y claro, allí tenemos que preguntarnos ¿Y el distanciamiento físico? ¿Y las medidas de bioseguridad?

De verdad que me gusta la alegría con la que vivimos, ya que es una herramienta fundamental para poder soportar y resolver tantas afujías que se nos generan diariamente, y que la pandemia ha intensificado; bailar es una muestra de esa buena actitud ante la vida, pero eso no puede ser una excusa para hacerlo de manera irresponsable, no puede hacerse en un bus mientras van otras personas allí, pasando por alto que estamos en medio de una situación de contagio.

Simplemente no podemos hacerlo porque tenemos que cuidarnos. Sí, aunque suene a cantaleta, hay que volver a decirlo: el bicho no se ha muerto, el virus sigue ahí; no es un juego que aquí en Bogotá, por ejemplo, son 281.534 las personas infectadas y que en el país van 886.179… mucho menos lo es que 27.331 han perdido la vida, contando las 151 personas que murieron ayer.

La posibilidad de un rebrote es real, ya se ha visto en varias partes del mundo, por eso es necesario que todos tomemos conciencia y actuemos con la responsabilidad debida. La amenaza sigue presente, si seguimos comportándonos como si no existiera el COVID-19, tendremos un rebrote, del que desconocemos cuál puede ser su magnitud, y qué medidas tengan que tomarse, por eso es necesario que cada uno se haga responsable de su cuidado. Se trata de ser estrictos en el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, aquí no se puede jugar, porque con un solo error basta para contagiarse, y no sabemos qué pueda pasar con nuestra salud.

Hay que evitar las aglomeraciones, es necesario generar la distancia física indicada, usar el tapabocas y lavarnos las manos constantemente. Seguro podremos ir retomando las actividades normales, pero sin perder de vista estas condiciones.

Es nuestro deber con nosotros mismos y con las personas con las que compartimos nuestro hogar, nuestro trabajo y la ciudad completa.

