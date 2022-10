Es importante garantizar los derechos de quienes se manifiestan, pero también de quienes no lo hacen

A poco más de dos meses de iniciado el Gobierno del presidente Gustavo Petro, son varios los sectores inconformes que incluso han decidido manifestarse públicamente buscando la solución a sus problemas.

En las últimas horas hubo protesta de centenares de personas dedicadas al negocio de las peleas de gallos en Bogotá, inconformes con un proyecto de ley del Pacto Histórico que busca prohibir esa actividad, por considerarla maltrato animal.

A esta protesta, se suma una nueva marcha que anuncian los motociclistas para este miércoles, pidiendo una mesa de diálogo con la Presidencia de la República, inconformes por el aumento en los precios de los combustibles y por la mano dura que viene para ellos con el tema del SOAT.

Pero no son los únicos frentes de protesta: en las últimas horas hubo bloqueos de vías en Santander y en Atlántico, de comunidades inconformes porque según ellos, ha sido muy demorado el restablecimiento de la movilidad en sus zonas, afectada por derrumbes y otros efectos de la temporada de lluvias.

A esto se suman los taxistas que, aunque divididos, han dicho que están en máxima alerta y no descartaron irse a paro, en caso de que no se les escuche y el gobierno decida no tomar medidas en contra de las aplicaciones digitales como Uber.

No es casualidad que la nueva forma de expresar inconformismos en el gobierno del presidente Petro sea la protesta social, que el nuevo ejecutivo se ha esmerado en respetar y apoyar, incluso con el cambio de enfoque de la manera como la fuerza pública atiende las manifestaciones, por eso es muy importante que se garanticen los derechos de quienes no están en la protesta y que se logren acuerdos para atender los reclamos de los inconformes.

