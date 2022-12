Es pertinente debatir sobre si hacer o no el carnaval de Barranquilla: Alberto Linero

Crecí en medio del carnaval. Primero en Santa Marta y Ciénaga, y por muchos años he disfrutado el de Barranquilla. Gozo con ese derroche de creatividad, alegría, ironía, sana convivencia y con la manera de parodiar la realidad. De niño participé en la danza del congo que hicieron en mi barrio para la batalla de flores, de grande he bailado en una rueda de cumbia en el barrio abajo. He entendido que esta fiesta es una oportunidad para expresar tantas tensiones, dolores, miedos y angustias que secuestran el alma por días y lo dejan libre en cuatro jornadas.

Sé que además de toda la expresión cultural, esta fiesta es un hecho económico que en este año movió más de 310 mil millones de pesos. Por eso creo que es pertinente el debate que se está dando en torno a la posibilidad de hacer o no el carnaval de Barranquilla en el año 2021, parecido al que se está dando por el de Río de Janeiro.

En Barranquilla hasta hoy han muerto, por el COVID-19, 1.562 personas, cuyas familias están elaborando el duelo ante esta cruel pérdida ¿Habrá ambiente para esta festividad? He consultado con varios amigos carnavaleros que han perdido familiares por esta pandemia y la cuestión está muy dividida, algunos me dicen que la alegría del carnaval sana esas heridas y esos dolores, otros me dicen que no hay fuerza, ni ganas para bailar al son de una tambora cuando el corazón está tan apachurrado por el dolor, lo cual es apenas lógico y muy respetable. Pero hay un tema más ¿Cómo hacer las actividades de carnaval que son todas aglomeraciones?

Por eso creo que la afirmación que está rigiendo entre las escuelas de zamba de Río, puede dirigir la discusión en nuestra ciudad: “Sin vacuna no hay carnaval”. Espero que este debate se pueda hacer con inteligencia, prudencia, respeto y pensando en lo mejor para todos.

No se trata de imponer posiciones, sino de poder consensuar pensando en lo mejor para la ciudad y para sus habitantes. Esta situación es la muestra de esa frase que ya suena vacía, pero que es verídica: ¡La pandemia nos está cambiando la realidad! Y eso tenemos que asumirlo. Lo que no podemos permitir, es que este momento que atravesamos nos quite las ganas de vivir y nos haga creer que todo está perdido. Siempre hemos sido resilientes y nos hemos podido levantar cuando hemos caído.

