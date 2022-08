Es un mensaje esperanzador el que nos dan las mujeres de la selección sub-20: hay que aprenderles

La pelota sale de los pies de Ana María Guzmán y se eleva por el aire hasta meterse en la mitad del área del equipo alemán; luego del rechazo, empieza a ser disputada y llega a los pies de Mariana Muñoz, quien sin dejarla caer, patea con potencia, haciendo que el balón deje a su paso a la arquera alemana y se meta a la red del arco , despertando en quienes estábamos viendo el partido, una gran emoción. Ese fue el gol que le permitió a nuestra selección sub-20 alcanzar su primera victoria en el mundial ayer.

Me gusta el futbol, por eso me emocionó ver a las jugadoras de nuestra selección ganarle a uno de los equipos extraordinarios de Europa. Creo que es un mensaje esperanzador el que esas mujeres nos dan. Tengo claro que su triunfo no les da todavía el campeonato mundial, que no resuelve los problemas estructurales de nuestro país, y que quizá a muchas de las personas que me están escuchando esa victoria no les ocasiona la alegría y la emoción que me ocasiona a mí; pero también tengo claro que ese triunfo es un grito de esperanza, una demostración de que podemos salir adelante en cada una de nuestras situaciones, juntando el talento, la capacidad, la generación de equipos y la confianza en la vida.

No solo se trata de celebrar y estar orgullosos por ellas, que han comenzado con buen pie su participación en el mundial, sino también de aprenderles. Cada uno de nosotros debería concentrarse en sus capacidades y habilidades, en lo que sabe hacer; debería tener claro su proyecto de vida y organizarlo desde la disciplina, superando las dificultades, encontrando las relaciones sinérgicas que permitan vencer.

Son 22 mujeres dentro del campo que nos demuestran que los colombianos sí podemos trabajar en equipo, que sí podemos ir más allá de nuestras diferencias y juntarnos, dejando a un lado los caprichos y los intereses personales que dañan a los demás. Alguien podría pensar que 22 jugadoras no alcanzan para dar ese ejemplo, y yo digo que sí, porque en lo micro hay un ejemplo de todo lo macro que podemos hacer.