¿Fanáticos o críticos? Es extraño leer personas inteligentes y críticas defendiendo lo indefendible

Memo era un crítico acérrimo de los pequeños y grandes errores de los demás, eso sí, convidaba a las trompadas a todo aquel que osara criticar cualquier detalle de él, por mínimo que fuera. La verdad es que nunca entendí ese comportamiento, y es que fueron muchas las peleas ocasionadas por esa manera tan fanática de ver las cosas.

En estos días las redes sociales y las discusiones de café, me hacen recordar a memo. Me encuentro a algunos aplaudiendo lo que en el gobierno anterior criticaban y, por otro lado, a muchos criticando lo que en el gobierno anterior aplaudían.

Debo confesar que es extraño leer a personas tan inteligentes y críticas defendiendo lo indefendible, y apoyando lo que de ninguna manera, con sus capacidades y agudezas, apoyarían en otras circunstancias.

En medio de esta situación me hago varias preguntas: ¿qué nos lleva a romper la consistencia y la coherencia del pensamiento para cambiar los valores tan rápidamente? ¿Cómo explicar el ser incapaces de aceptar los aciertos del otro, aunque sea ideológicamente contrario? ¿Cómo lograr ser coherentes en nuestra crítica sin quedar expuestos al bamboleo de los intereses partidistas? ¿Cuál es la diferencia entre un crítico y un fanático?

Creo que algo fundamental es aceptar que se necesita ser objetivo en la crítica, que se requiere responder a un marco teórico claro y coherente a la hora de exponer nuestro parecer. No podemos dejar que los intereses políticos, religiosos o económicos, nos hagan ser veletas, o incluso peor, nos lleven a ser defensores de lo que nunca aceptaríamos como verdadero.

Lo más extraño es que, gracias a sus maneras acérrimas de defender las cosas sin tener ningún tipo de filtro crítico, unos y otros terminan pareciéndose en su fanatismo, y eso me hace entender que el fanático no es quien está en uno u otro lado, sino aquel que se ciega ante las infinitas maneras de ver el mundo, y destruye a quién no es capaz de acoger la suya. Definitivamente prefiero a aquellos que son capaces de ser más amigos de la verdad que de Platón.

