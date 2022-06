Foto de Petro y Rodolfo Hernández, ¿vale la pena pelear por políticos?

Ayer, les envié una foto a dos de mis primos. Era la imagen donde quedó plasmado el encuentro entre el presidente electo, Gustavo Petro, y el excandidato Rodolfo Fernández. Lo hice con bastante sorda, burlándome un poco, con madera de gallo, porque ellos terminaron peleados, gracias a la segunda vuelta en la que los dos políticos fueron contrincantes. Es más, creo que, hasta hoy, cuando han pasado varias semanas, aún no se hablan y no están en el chat donde compartimos todos los primos, ya que ambos se salieron ofendidos.

Por eso, yo con la foto intenté mostrarles si en verdad valió la pena lastimar una relación familiar por hacerles barra a los candidatos. Quiero dejar claro que me gusta que se puedan construir procesos desde los acuerdos fundamentales y que, sin duda, hay una lección de vida para nosotros los colombianos. Para quienes votamos, no suena justo que mientras algunos terminaron peleados y hasta odiándose, ahora nos encontramos con que las ideas que se defendían no eran tan claras y firmes.

Comprendo una vez más que quizá, en realidad, el verdadero trabajo está en unir fuerzas para seguir remando entre todos hacia un país con más justicia equidad y libertad. Eso es cierto, pero desde la diferencia también creo en el respeto y en la diferencia como valores fundamentales para debatir en cualquier ámbito de la vida.

Por eso me parece importante que este tipo de situaciones sean una oportunidad para aprender y comprender que, por diferencias que existan, siempre podremos construir juntos desde lo que se tienen en común y discutir con transparencia aquello de lo que no se está de acuerdo, sin que eso nos lleve a destruirnos, aunque tengo que decir que de todas maneras quedó muy preocupado por la forma en la que se hace política porque parece que lo que se dice en campaña no es cierto. Parece que lo que se dice en campaña es mentira y eso nos hace un daño grande.

Que quede claro: creo en el diálogo y en lo que podemos hacer juntos y sé que juntos podemos hacer un mejor país pero sin negar las diferencias.