Hay que saber 'vacilar': contra el cansancio y la insatisfacción bien vale la pena hacer pausas

Vivimos en la sociedad de la eficacia, en la que la producción es lo más importante . Desde esta perspectiva, se mira con cierto desprecio el ocio, como si siempre tuviéramos que estar en actividades que generen valor y resultado material, por eso se ha puesto de moda hablar de la procrastinación, definida como posponer deliberadamente tareas importantes pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo.

De hecho, varias universidades del mundo han trabajado sobre cómo lograr que las personas no procrastinen tanto. Por ejemplo, Harvard ha presentado un estudio que busca proponer 6 claves para dejar de hacerlo, insistiendo en que ésta no es un problema de gestión del tiempo, sino de regulación de emociones (Tim Pychyl), por lo cual, se insiste en trabajar más en el ser y las actitudes con las que se están viviendo, en la autoconfianza, en la relación con el entorno, la comprensión de los deberes y las consecuencias que causa el diferir las actividades para poder solucionarlas.

Yo, aunque entiendo completamente el estudio y la necesidad de actuar y no andar aplazando lo importante, también creo que es necesario que seamos capaces de analizar cada momento y saber que hay situaciones que nos exigen poder aplazar la respuesta, que no todo tiene que ser contestado de manera inmediata, y que debe haber tiempo para el descanso y para la tranquilidad, esto si queremos vivir emocionalmente sanos.

Hay un verbo muy caribe que me gusta, porque expresa una manera de vivir que en ocasiones es necesaria, este verbo es “vacilar”, y es que creo que si no entendemos que no todo es importante y no todo merece nuestra atención, viviremos llenos de cosas, sin un solo momento para disfrutar de la experiencia de vivir.

Sí, definitivamente yo quiero vivir vacilándome la vida, porque creo que la lógica de producción a la que somos arrastrados, solo deja cansancio y poca oportunidad para encontrar momentos de satisfacción, y es que para ser feliz, hay que darse licencia de vez en cuando de no hacer nada.

