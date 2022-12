Joven se graduó de bachiller en su caballo: un video viral para reflexionar

Una de las regiones más pobres y con menos atención estatal de nuestro país es la Mojana, un territorio ubicado en la cuenca de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, que abarca 11 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Este es un espacio que he visitado y en el que hoy viven amigos en medio del agua por las inundaciones en esta zona tan rica en humedales.

No es de extrañar que no haya las condiciones básicas en esta región para que las personas puedan vivir dignamente. La realidad es que parece que a nadie le interesa el destino de quienes viven allí. Por eso no me extrañó un video que fue noticia este fin de semana, en el que se ve a Imer Hafet Baldovino Quevedo, un joven de 17 en Majagual (Sucre) recibiendo su diploma de bachiller, cabalgando con toga y birrete sobre Tormento, el caballo en el que se movilizaba para asistir a sus clases.

No me parece raro porque no son pocos los jóvenes que tienen que ir en caballo, en mula o en canoas a recibir su educación. No me extrañó porque sé que hay seres humanos que no se rinden ante las dificultades y son capaces de encontrar caminos de solución. Por eso creo que el mensaje es doble: por un lado, evidenciar que esta región no puede seguir en el abandono y que el Estado tiene que hacerse presente efectivamente y garantizar los derechos a todos los habitantes. Esto que parece obvio pareciera también un imposible, porque nadie se interesa por el tema y los años pasan y la pobreza crece. Y, por otro lado, la invitación a ser resilientes, a reclamar las condiciones fundamentales y a la vez dar lo mejor para lograr los objetivos que se tienen propuestos.

Si al Estado no le interesa cada ser humano, entonces cada uno tiene que encontrar fuerzas en su interior y lucidez para luchar por alcanzar sus sueños. Reclamar, exigir y protestar para que se cumplan los derechos, y a la vez trabajar duro por lograr que el proyecto de vida sea coherente y se realice. Ojalá el video nos enseñe esto.

Video de jóven que se graduó en su caballo: