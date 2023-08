La alimentación sana es un hábito qué hay que enseñar con responsabilidad

Somos los que comemos es una frase muy utilizada para invitar a los seres humanos a hacer conciencia de la manera como se alimentan. A mí me gusta entenderla integralmente para que todos seamos conscientes de cómo nutrimos, no sólo, nuestro cuerpo sino la mente y el espíritu. La vida no se puede hacer en automático. Es necesario entender las razones y los intereses que nos mueven en cada una de nuestras acciones y relaciones. Creo que es necesario tomar esta conciencia desde niños y que por eso es fundamental enseñar a comer a los niños. Mostrándoles los beneficios que tienen las distintas dietas.

Por eso me llamo la atención una investigación cuyo objetivo era mostrar los beneficios de la dieta creada contra el deterioro cognitivo. “La nueva investigación utilizó datos recogidos en un estudio transversal previo dirigido por el doctor Naiman Khan, profesor de Kinesiología y Salud Comunitaria de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Los 85 participantes del estudio tenían edades comprendidas entre los 7 y los 11 años y completaron un registro de dieta de siete días, a partir del cual los investigadores calcularon las puntuaciones de la dieta MIND y otra previamente escogida. Se buscaba evaluar la inhibición atencional para lo cual los participantes también completaron una tarea que requiere atención espacial y control ejecutivo, registrando su tiempo de reacción y precisión”. Encontrando que la dieta MIND se relacionaban positivamente con la precisión de los participantes en la tarea, lo que significa que los participantes que seguían mejor la dieta MIND obtenían mejores resultados en dichas tareas.

Esta dieta MIND pone su énfasis en las frutas frescas, las verduras y las legumbres. Sin embargo, también incluye recomendaciones de alimentos específicos, como las verduras de hoja verde y las bayas, que favorecen la salud cerebral. Aunque la dieta MIND ha demostrado tener efectos positivos en adultos, se han realizado muy pocos estudios en niños”.

Aquí una razón más para estar atentos a cómo se alimentan nuestros niños y niñas. Es un hábito qué hay que enseñar con responsabilidad.