La clave está en innovar constantemente para responder a los desafíos: Alberto Linero

Nada más permanente que el cambio. Todo está siempre en una rauda dinámica de trasformación que nos exige tener una gran capacidad de adaptación, tanto personal como institucionalmente. Nos cuesta aceptar que las cosas no pueden ser las mismas siempre, que la condición temporal del ser humano lo expone siempre a ser un “siendo”.

Hoy celebramos el Día del Inventor, en honor a la actriz, ingeniera e inventora austriaca Hedy Lamarr. Por eso, vale la pena pensar en tres actitudes que deben ser constantes en la vida de cualquier ser humano que quiera responder a los desafíos que el presente, siempre nuevo, le haga:

1. Tener claro lo que es inmodificable en la vida porque forma parte de la esencia. Eso que declaramos no-negociable, y que no está a disposición de la dinámica transformadora de la vida. Tiene que ver con los valores que nos identifican, con las características que creemos son parte de nuestra definición.

2. Saber soltar lo que no está respondiendo a las exigencias del presente y se ha vuelto un ancla que no deja navegar y alcanzar las metas propuestas. No hay verdadera adaptación sin dejar a un lado prácticas, rutinas, dinámicas que ya son anacrónicas o simplemente no encajan en la manera como se entiende la vida en el presente. La innovación siempre implica rehacer procesos que nos han definido.

3. La creatividad implica siempre plasticidad mental, capacidad de dudar, liberarse de los miedos y lanzarse a experimentar nuevas formas de responder. Sin creatividad no hay innovación. Sabiendo que ésta última se compone de los procesos que implementa lo producido mentalmente por la creatividad.

En vez de quejarse constantemente y creer que no se tiene maneras de responder a los desafíos hay que tomar conciencia de lo que se puede hacer, entendiendo que tenemos una capacidad infinita de aprendizaje, que es la mejor herramienta para adaptarnos e innovar constantemente.