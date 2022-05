La crianza es compleja: es necesario estar cerca de los hijos y entender los procesos de corrección

Todos los días encuentro noticias que me muestran la complejidad del proceso de crianza . No es una experiencia fácil, ni hay un manual para ella; existen muchas perspectivas y muchas situaciones que no permiten tener absoluta claridad sobre este proceso tan importante para el ser humano.

Quedé impresionado por dos noticias: una relataba cómo la familia de una niña en un colegio de Bogotá logró percatarse de que estaba siendo abusada; la familia se dio cuenta porque revisó el cuaderno de la niña de sexto grado y descubrió muchos rayones que les permitieron llegar a la dura realidad de que la niña enfrentaba este problema a mano de tres compañeros, pero también me llamó la atención la noticia de un niño de 12 años que había desaparecido en la ciudad de Barranquilla y que fue encontrado aquí en la ciudad de Bogotá; según nos dijo la mamá del niño a BLU Radio, el menor confesó que había decidido irse por temor a un regaño, pues había perdido matemáticas.

Las dos noticias reflejan lo complejo de criar; una es una invitación a los padres de familia a seguir de cerca el proceso que viven sus hijos, más cuando estos están pequeños, lo cual implica revisar cuadernos, saber a qué dedican el tiempo libre, compartir sobre sus compañeros, es decir, es necesario estar cerca.

La segunda noticia implica entender cómo se están haciendo los procesos de corrección; está claro que se necesita autoridad y corrección en casa, no creo que sea bueno para la sociedad que los hijos se críen sin autoridad, sin límites y sin reglas. Es necesario sancionarlos, pero nunca de manera física, nunca agrediendo su autoestima sino mostrándole la necesidad de asumir las consecuencias de sus decisiones.

Todo esto implica acompañarlos para poder conocer sus tendencias, sus impulsos y poder ver qué tipo de influencia están teniendo en ellos aquellos con quienes se relacionan, porque no solo son los padres de familia los que influencian a los hijos, también los amigos, las redes sociales, los medios de comunicación o de diversión y las distintas dinámicas y lógicas que hoy se viven desde la tecnología.