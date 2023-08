La empatía, una habilidad que debemos desarrollar para lograr buenas relaciones interpersonales

La empatía es una de las habilidades socioemocionales que debemos desarrollar si queremos tener relaciones interpersonales respetuosas, funcionales y emocionantes. Entender y sentir lo que el otro está sintiendo nos permite saber actuar en su favor. Estoy convencido que cualquier proceso de formación personal integral tiene que generar rutinas de entrenamiento que permita desarrollar la empatía , sin embargo, considero conveniente que hoy pongamos los límites de la empatía.

Leyendo a Adam Waytz encuentro tres límites muy concretos. El primero es que la empatía agota los recursos mentales. Es agotadora. Por eso no es de extrañar que en aquellos oficios donde se exige una empatía continua ocasione lo que llaman “fatiga por compasión”, que se entiende por la incapacidad aguda de empatizar a causa del estrés y del desgaste profesional. Sucede mucho entre profesionales de la salud y personas que trabajan en recursos humanos.

El segundo límite es que es un recurso finito. Ella misma se agota. “Cuanta más empatía muestro a mi mujer menos me queda para mi madre; cuando más le doy a mi madre, menos me queda para mi hijo”. Es decir, entre más la usamos con personas cercanas menos tenemos para aquellos que no conocemos.

El tercer límite es que puede socavar los valores éticos. Es decir, “Al esforzarnos y concentrarnos para intentar ver y sentir las cosas como la gente de nuestros círculos, también podemos hacer nuestros sus intereses. Esto puede predisponer a pasar por alto las trasgresiones o comportarnos mal nosotros mismos”. Algunas veces la empatía puede hacer que terminemos creyendo que soportable lo que realmente está mal.

Pocas veces se habla de estos límites y creo que es necesario hacerlo para no darle un poder mágico a esta habilidad que no tiene, pero a la vez para poder hacer un uso adecuado de ella. Sé empático pero ten claro sus límites.