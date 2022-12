"La gran conquista", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

"En el año 2015 hubo 195 donantes de órganos para 2.256 personas que esperaron en lista para obtener un trasplante. Del total de esos pacientes, solo el 2% logró ser trasplantado, la razón es sencilla: por cada donante existen 22 pacientes en lista de espera, así lo asegura la Fundación Nacional de Trasplantados.

Se calcula que un solo donante puede salvar de siete a diez personas y beneficiar con sus tejidos a 55.

De acuerdo con la lista de espera de la Red de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Instituto Nacional de Salud, hay 81 pacientes esperando por un trasplante de hígado, 20 aguardan por un corazón y 2.045 por un trasplante de riñón.

Todo mayor de edad puede ser un donante. Los órganos más susceptibles de donación son los pulmones, el corazón, los riñones, el páncreas, el hígado, los intestinos. También las córneas, la piel, las venas, las arterias, los tendones y los huesos.

Hace doce días, el parlamentario Rodrigo Lara presentó ante la Plenaria del Senado el proyecto de ley sobre donación de órganos. Según esta propuesta, toda persona se convierte en donante siempre y cuando no haya manifestado un disentimiento, es decir, si no dice explícitamente que no quiere donar órganos y tejidos.

El proyecto de ley para donación de órganos actualiza una figura existente desde 1988: la presunción legal de donación. Es decir, el elemento nuevo que tiene esta ley consiste en la eliminación de la autorización de los familiares para hacer el trasplante del órgano.

Según el representante a la Cámara Rodrigo Lara, en Colombia la tasa voluntaria de donación es de 7,2 personas por millón de habitantes. En otros países de América Latina el promedio de donación es de 21 a 23 personas por un millón de habitantes.

Esta iniciativa legislativa está pendiente de sanción presidencial y se espera que esta misma semana, Juan Manuel Santos le dé el aval.

Con la aprobación de este proyecto, los trasplantes podrían aumentar en un 40% en Colombia.

Esta ley obligaría a que las instituciones prestadoras de salud (IPS) cuenten con recursos humanos y técnicos idóneos para detectar en tiempo real a los potenciales donantes de acuerdo con los criterios y competencias que establezca el instituto nacional de salud.

Si usted quiere el carnet que lo certifica como donante de órganos, acérquese al Instituto Nacional de Salud, al Grupo Red de Donación y Trasplante o a las coordinaciones regionales de la Red de Donación y Trasplante.

O ingrese a la página web del instituto nacional de salud www.ins.gov.co.

Donar un órgano o un tejido es un acto de entrega que, en el caso de un familiar, representa una muestra inmensa de amor filial; pero cuando se trata de donarle un órgano o un tejido a cualquier desconocido hablamos de otra cosa muy distinta: de una conquista suprema de la generosidad".