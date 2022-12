La lectura nos hace ser mejores seres humanos, todos los libros nos hacen crecer como seres humanos

Por estos días algunos hacen sus listas de recomendaciones de libros para leer en este tiempo de vacaciones. Es obvio que estas listas siempre son arbitrarias y dependen del gusto de quien las realiza. Ya que la experiencia que se tiene con un libro siempre es personal y depende mucho del momento que estamos viviendo. No desprecio ningún libro, aunque puedo decir que alguno no me gusta o simplemente no terminarlo de leer si no me atrapa.

Creo que la lectura nos hace ser mejores seres humanos. Estoy convencido que quien navega, a través de las páginas de un libro, en las cosmovisiones de otras persona es capaz de entender que su verdad no es absoluta ni la única y que todos tenemos derecho a expresarnos con libertad desde los valores que nos mueven actuar.

Considero que debemos leer de todo y de todos para no afincarnos fanáticamente en nuestras propias ideas y terminar en esa actitud que nos lleva a querer imponernos o eliminar al otro. Eso sí, leer con actitud crítica, sin tragar entero.

En los últimos 18 meses leí mucho sobre espiritualidad para poder escribir “Espiritualidad para humanos”, que es el texto más reciente que he publicado. También conocí los relatos femeninos, cortos y desnudos de la nobel Annie Ernaux; me dejé interrogar por las propuestas Byung Chul Han en su libro “Infocracia”, traté de entender la sexualidad desde la mirada de Indira Rodríguez en “Revolcadas”, me sentí en algunas páginas de “Salvo mi corazón, todo está bien” de Héctor Abad Faciolince; también disfruté la investigación y propuesta de “El arte perdido de las Escrituras” de Karen Armstrong.

En mi escritorio, esperando ser leídos están: “En diciembre llegaban las brisas” de Marvel Moreno, “Una gran historia de amor”, Susanna Tamaro; “El diario de los hábitos” de James Clear, El Primer Pablo: “La recuperación de un visionario radical”, de John Dominic Crossan; “El acontecimiento” de Annie Ernaux y “Cómo Vivir en Vano” de Ricardo Silva Romero. Son mis próximos textos. Todos me hacen crecer como ser humano, afincándome en mis ideas, dejando algunas y aprendiendo nuevas. Me gustaría conocer sus recomendaciones.