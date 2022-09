La ministra Irene Vélez no conoce el sector minero ni energético: Felipe Zuleta

La ministra de Minas, Irene Vélez, volvió a ser foco de críticas por leer en el Congreso durante un debate de control político, pues eso está prohibido por la Ley Quinta, generando un jalón de orejas por parte del senador Inti Asprilla. En Voz Populi se analizó la situación con Felipe Zuleta, quien opinó que esas salidas en falso se podrían evitar si no hubieran cambiado a las personas que integraban el manual de funciones.

"Sacaron a las personas que sabían para meter filósofos, literatos, escritores y poetas. Entonces obviamente no quedó nadie que le hubiera dicho: "ministra, eso no se puede hacer"", añadió.

Publicidad

Además, enfatizó que la economía colombiana depende de la minería e hidrocarburos, razón por la cual se debe tener a una persona con amplía experiencia en ese campo.

"No pueden poner una persona que no sepa. Lo grave no es que sea filósofa, pues hay unos muy buenos, el problema es que no conoce el sector y como no dejó asesorarse de los que conocen del sector, porque los sacaron, pues pasa este tipo de cosas (...) La ministra no conoce el sector minero ni energético. Esto va a ser el debacle", agregó.

Zuleta recalcó que no se trata de un tema de oposición contra el gobierno de Gustavo Petro, sino de sensatez, porque se debe entregar ese Ministerio a una persona que cuente con todo el conocimiento de la cartera para afrontar los temas claves en el país.

Regaño a Irene Vélez en el Congreso por leer:

Publicidad

Le puede interesar: