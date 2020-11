Linero defiende a jugadores de la Selección Colombia, pero dice que Queiroz debe irse

Quedé amargado con los 6 goles que le anotó la selección de Ecuador a la de Colombia. No entendí qué pasó y por qué se jugó tan mal. Ninguno de los jugadores estuvo a la altura futbolística en estas dos fechas, así lo dejan claro los 9 goles recibidos entre el partido del viernes y el de hoy; estoy seguro que tiene que hacerse un análisis a nivel individual y también como equipo, porque el nivel mostrado nos garantiza ser la peor selección del continente.

Pero eso no va a hacer que olvide que estos jugadores son talentosos y son lo mejor que tenemos hoy, futbolísticamente hablando. No voy a olvidar que James es el único jugador colombiano que ha sido goleador de un mundial, ni que Mina con un cabezazo en el último minuto, nos hizo vibrar contra Inglaterra. Ni del buen momento que tiene Cuadrado en Juventus y cómo la gran mayoría juegan en el fútbol de la élite europea.

No voy a ceder a la tentación caníbal que nos define como colombianos, que nos lleva a destruir a todos nuestros líderes y a cualquiera que descolle en algún espacio. Como si eso fuera una manera de eternizar nuestra frustración, claro que hay que criticarlos y exigirles mucho más, pero no masacrarlos como si no fueran buenos futbolistas. Recordemos que apenas es la cuarta fecha de una larga eliminatoria y que aún hay muchas posibilidades.

Sigo creyendo en ellos y en sus capacidades. Estoy convencido que nos llevarán al mundial de Qatar, y que esta tristeza por los últimos resultados, nos la van a cambiar por alegría en nuevos triunfos. Sé que eso no sucede mágicamente y que tendrán que tomarse decisiones inteligentes y responsables para que pase, pero no pierdo la esperanza.

Creo que el Técnico no debe continuar, ya que algo no ha funcionado con el equipo, y seguro habrá que generar un plan que permita reenrutarse hacia el triunfo.

Sé que somos "exitistas" y que nos gusta celebrar un triunfo como si fuera un campeonato interplanetario, y hacer de una derrota la peor de las tragedias, pero entiendo que eso no está bien y que tenemos que trabajar para cambiarlo. La frustración hay que manejarla sin violencia, sin fanatismo, con inteligencia y crítica, pero también con responsabilidad. Vuelvo a decirles: creo en los jugadores colombianos y confío en que ellos nos llevarán al mundial 2022.