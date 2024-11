Linero sobre declaración de Susana Boreal: “No existe el derecho a la ignorancia”

Vivo agradecido de que, en mi infancia, mis padres me obligaran a hacer cosas que no quería hacer, aunque en aquel momento no entendía su importancia. Me obligaron a bañarme cuando prefería evitar el agua; me inculcaron una dieta equilibrada, aunque yo solo quería dulces y gaseosas; me obligaron a madrugar y asumir pequeñas responsabilidades en casa, cuando soñaba con levantarme a las 11 de la madrugada; y me hicieron asistir a la escuela pública, donde aprendí lecciones esenciales para la vida, incluso cuando yo prefería pasar el día jugando con una bola de trapo en las calles de mi barrio. Hoy, reconozco que estas "obligaciones" moldearon mi carácter y me permitieron ser la persona que soy.

No se trataba de falta de amor. Mis padres me consintieron en abundancia, pero también entendieron que ciertas exigencias eran necesarias para mi bienestar y desarrollo. Por eso, me sorprende y preocupa escuchar declaraciones como las de la representante a la Cámara, Susana Boreal, quien sostiene que obligar a un niño a ir al colegio es una forma de violencia y adoctrinamiento. Me temo que detrás de este discurso subyace la creencia de que existe derecho a permanecer a la ignorancia.

La psicología evolutiva nos enseña que la autonomía no es innata ni inmediata; es un proceso que se aprende y se construye. Los padres y tutores tienen el deber de guiar a los niños, tomando decisiones que ellos, por su edad y madurez, aún no pueden asumir por sí mismos. Es en este contexto donde la educación escolar se vuelve indispensable.

Los principales argumentos que sustentan la necesidad de que los niños asistan al colegio son:

1. El derecho a la educación: La educación es un derecho humano fundamental que permite desarrollar plenamente las capacidades de cada individuo y promueve la igualdad de oportunidades.

2. El beneficio social de la educación: Una sociedad educada es más justa, equitativa y próspera. La escuela no solo forma individuos, sino que también fortalece el tejido social al promover valores comunes y la convivencia.

3. El desarrollo integral del niño: La escuela no solo transmite conocimientos académicos; también fomenta habilidades sociales, emocionales y cognitivas esenciales para la vida en comunidad y el desarrollo personal.

Que quede claro es inaceptable recurrir al maltrato físico o emocional para garantizar la asistencia escolar. Sin embargo, tampoco podemos dejar en manos de la voluntad infantil decisiones que tienen un impacto crucial en su futuro.