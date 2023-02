Los retos a los que se enfrentan los padres de familia en la crianza de sus hijos

A lo largo de mi experiencia como acompañante espiritual uno de los temas que siempre se hacía presente al hablar con los padres de familia eran las dificultades que tenían con sus hijos adolescentes. La grata experiencia que se tenía con los hijos, bebés y de niños de pronto entraba en momentos de conflicto, de rebeldías, de rechazo en las que se expresaba el cambio emocional que estaban viviendo los hijos en medio de su adolescencia.

La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el rango de crecimiento que se sucede a la niñez y está antes de la edad adulta, y que normalmente se ubica entre los 10 y 19 años. Como dice la Unicef “El adolescente se siente niño y adulto al mismo tiempo, pero sabemos que no es ni una cosa ni la otra. Está en permanente transición: pasar de ser niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse cargo de su vida”.

Ayer leía un artículo del diario El País de España firmado por Cristina Bisbal Delgado en el que haciendo una recensión de varios libros sobre este tema recordaba que los padres de familia tienen que ser capaces de comprender que “No es personal, es cerebral”.

Es decir, que no es culpa de algún comportamiento suyo sino de todos los cambios que el adolescente está viviendo. Es una montaña rusa de emociones que necesita siempre acompañamiento desde la conexión emocional con ellos, para entender su mundo y poderles ayudar a encontrar equilibrio; establecer los límites necesarios para que no se desboquen y terminen haciéndose daño, pero hacerlo desde la mejor disposición y siempre en términos positivos. Ser pacientes para escuchar muchas frases duras que no son importantes por el contenido, sino que expresan los sube y baja emocionales que tienen, a veces, esas pataletas no son acciones ofensivas sino una manera, muy extraña, de pedir ayuda.

Nadie tiene el manual para ser un buen padre de familia , pero todos sí tienen que encontrar en el amor y la formación el impulso para acompañarlo en ganar el mayor grado de autonomía posible.

