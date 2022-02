"Me pregunto si eso no es un asesinato": duro debate sobre despenalización del aborto en Voz Populi

Apropósito de la despenalización del aborto hasta las 24 semanas en Colombia, la periodista Camila Zuluaga y Alberto Linero debatieron en Voz Populi sobre esta histórica decisión que tomó la Corte Constitucional con cinco votos a favor y cuatro en contra.

"Cuando pienso en esa fecha (los seis meses de embarazo) pienso que realmente ya se trata de un feto, de un niño. Entonces me pregunto si eso no es un asesinato. Entiendo la libertad, en el país en el que estamos y respeto las decisiones de la Corte y las mujeres, pero es la sensación que me queda y tengo que manifestarlo (...) Me causa conmoción que un niño de 24 semanas es grande", expresó Linero.

Aunque Linero reconoce que muchas mujeres pierden la vida por someterse a abortos clandestinos, manifestó que "cuando hay algo que no está bien hecho, la solución no es decir qué se puede hacer, sino buscar cómo realmente se puede responder desde los valores y la educación".

Mientras que Camila Zuluaga enfatizó que despenalizar el aborto significa que las mujeres no tienen por qué ir a la cárcel por un delito que es solo para mujeres. Además, recalcó que quien aborta no lo hace porque quiera, ni mucho menos por "deporte".

"El Congreso tiene que reglamentarlo, pero alrededor del sector salud, que es ahí donde debe estar la discusión (...) ¿Ustedes creen que abortar es una cosa como una fiesta, deporte o comer pizza? Es la decisión más difícil que toma una mujer, que no entienden los hombres porque no gestan", añadió.

Además, Zuluaga indicó que no es muy común que una mujer aborte a las 24 semanas y si llega a esa fecha es porque hay una malformación o porque se demoró el proceso de autorización.