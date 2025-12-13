¿Qué hacer si no le pagan la prima a tiempo? Esto dice la ley

Para muchas familias, la prima de diciembre es un ingreso extra, pues es el dinero que permite comprar los regalos de los niños, ponerse al día con una deuda atrasada, completar el mercado o simplemente respirar con tranquilidad financieramente a fin de año.

Más allá de su impacto económico, la prima representa reconocimiento al esfuerzo de todo un año de trabajo.

En Colombia, este ingreso no depende de la buena voluntad del empleador ni de la situación financiera de la empresa, es una prestación social obligatoria, consagrada en el Código sustantivo del Trabajo.

Precisamente, en el artículo 306, se establece que todo trabajador con vínculo laboral dependiente tiene derecho a una prima equivalente a 30 días de salario por año.



¿Cuándo pagan la prima de fin de año?

La prima es un pago que se realiza en dos momentos, el primer monto debe consignarse a más tardar el 30 de junio, el cual corresponde al primer semestre del año.



Para la prima de fin de año, la norma es precisa, el pago debe hacerse a más tardar el 20 de diciembre. En 2025, esta fecha se mantiene sin modificaciones. No son válidas justificaciones como cierres administrativos, vacaciones colectivas o dificultades internas del empleador.

Por lo cual, las empresas deben prever este desembolso como parte de sus obligaciones legales.



¿Quiénes tienen derecho a la prima?

Este beneficio no se limita a empleados de oficina o contratos formales de tiempo completo. La ley incluye a trabajadores del servicio doméstico, conductores de servicio familiar, trabajadores rurales, empleados por días y, en general, a cualquier persona que tenga una relación laboral subordinada.

La modalidad del trabajo o el tipo de actividad no elimina el derecho.



¿Qué hacer si no le pagan la prima a tiempo?

Si el dinero no se recibe antes del 20 de diciembre, lo primero es buscar una conversación directa con el empleador. En ocasiones, el incumplimiento se debe a errores de nómina que pueden corregirse rápidamente.

Si no hay respuesta o un compromiso claro, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo, entidad que brinda orientación, recibe quejas y facilita procesos de conciliación a través de sus inspectores laborales.

Es importante saber que el inspector no puede ordenar el pago de manera inmediata. Si el desacuerdo persiste, el camino formal es presentar una demanda ante un juez laboral, quien tiene el poder de emitir una orden judicial y, de ser el caso, imponer sanciones.

No obstante, el asunto no solo queda en una conversación y una sanción, si el trabajador no recibe la prima en la fecha estipulada, los intereses moratorios irán corriendo por cada día transcurrido.

Estos intereses se deben pagar al empleado según el monto de la prima y se calculan según la tasa de interés estimada por Banco de la República, es decir que, entre más días se demore la consignación, más dinero recibirá el trabajador.

¿Cómo calcular la prima?

Aquellos que quieran saber qué monto recibirán en la prima de fin de año, el Ministerio del Trabajo recomienda usar una fórmula sencilla:

Salario mensual × días trabajados en el semestre ÷ 360



Cuando el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte, este valor también se incluye en la base de cálculo.

Ejemplo práctico: si el trabajador gana $2.000.000 mensuales, la fórmula quedaría así: