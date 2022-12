No está bien que la gente tramposa viva feliz: Alberto Linero

Alberto Linero expresó en Voz Populi su preocupación por las personas que son tramposas y se aprovechan de una situación, incumpliendo algunas normas, que pueden afectar a otros.

“Creo que no nos hace bien esas trampas éticas, no lo podemos permitir. Vivir feliz porque la gente sea tramposa no está bien”, opinó.

Enfatizó que no es correcto “aplaudir” el comportamiento de los ciudadanos que, por ejemplo, se saltan la fila en un supermercado o que no pagan el transporte público.

“Nosotros aplaudimos a los que se las dan de ‘abeja’, ‘vivo’, que hacen el ‘esguince’ a la norma o a la ley”, comentó.

Además, recalcó que estas acciones en la sociedad también son actos de corrupción que causan varios problemas económicos y desigualdad en el país.

“Entiendo que los niveles de corrupción son distintos, pero eso también lo es. Hay que luchar con esa actitud de ‘tan abeja’”, contó.

“Eso hay que cambiarlo, es un proceso interno que cada uno tiene que hacer en su corazón y debemos ser radicales en no permitir ese tipo de actitudes”, puntualizó.

Escuche la opinión de Alberto Linero en el audio adjunto: