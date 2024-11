No existe una verdad absoluta ni figuras infalibles que deban seguirse ciegamente

Ante las narrativas dominantes, la constante avalancha de información, las explicaciones simplistas que pretenden desentrañar la realidad, la proliferación denoticias falsas y las estrategias de manipulación desde diversos puntos ideológicos, el desarrollo del pensamiento crítico se vuelve imprescindible. Este pensamiento crítico es la habilidad de analizar y evaluar la información de manera objetiva y lógica. Es como un filtro mental que nos permite separar hechos de opiniones, identificar falacias en los argumentos y tomar decisiones informadas. Es una postura consciente y personal frente a los textos, relatos y datos que consumimos.

Desarrollar pensamiento crítico implica asumir una actitud de duda constante: no aceptar las cosas al pie de la letra, sino cuestionar y buscar evidencia para validar o refutar lo que se presenta como verdad; como diría mi abuela: “no tragar entero ”. Consiste en aprender a diseccionar la información, descomponiéndola en partes para comprenderla a fondo, observar relaciones de causa y efecto, y distinguir entre datos e interpretaciones subjetivas. Evaluar argumentos significa analizar si son lógicos, coherentes y respaldados por pruebas o si se basan en suposiciones sin fundamento.

En un tiempo en que se pretende manipular a las personas a través de emociones extremas, cuestionar se vuelve esencial. Es importante no quedarse con una sola perspectiva, sino contrastar opiniones y argumentos diversos. No existe una única verdad absoluta ni figuras infalibles que deban seguirse ciegamente; incluso a las personas que admiramos es necesario cuestionarlas. No se trata de dudar por dudar, sino de buscar siempre la evidencia que respalde lo que creemos.

La verificación de información y el uso de fuentes confiables se convierten en prácticas imprescindibles para construir un criterio sólido y evitar caer en argumentos engañosos.

Publicidad

Casi que podría decir que se trata de “ver para no creer”. En lugar de aceptar sin cuestionar, debemos construir un entendimiento propio, basado en la evaluación constante y la búsqueda de una verdad que, aunque siempre sea parcial y perfectible, nos permita tomar decisiones conscientes y libres. Hoy hay muchos queriendo que repitamos como loros.