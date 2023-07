No promociono medicamento contra la diabetes: aclaración de Alberto Linero

Me escribe un amigo, con el que tengo mucho rato que no hablo, para preguntarme, por un medicamento que según él estoy promocionando en redes que soluciona mágicamente la diabetes. Me sorprendo porque no he recomendado ningún medicamento ni lo haría ya que creo que ese es un tema muy serio, en el que quienes deben actuar son los profesionales de la salud.

Preocupado comienzo a buscar en redes y me encuentro con que es una campaña en la que usan a mis fotos publicadas en mi Facebook e inventan una entrevista que nunca he concedido y que está llena de invenciones y falsedades sobre una posible curación de la diabetes de mi madre y mi esposa, la que dicho sea de paso nunca la ha padecido. Investigo encontrando que es una estrategia de publicaciones digitales donde unas cuentas muy extrañas y de poca actividad en las redes publican este tipo de reportajes y de publicidad engañosa. Constato que no sólo se trata de abuso de mi imagen, sino que veo que hay abusan de la imagen de personas conocidas en los medios.

Que quede claro, no recomiendo ningún medicamento contra la diabetes. Ese tipo de campañas son una canallada, una manera de burlarse y de poner en peligro a las personas enfermas. Ahora me preocupa la ingenuidad de la gente que creen cualquier información que se publica en las redes sociales sin hacer contrastación; no todo lo que allí escriben o publican se puede creer siempre hay que analizarlo críticamente.

Me preocupa también la ilusión de qué hay soluciones mágicas y que dejen los temas de salud en manos de la opinión de cualquiera. Además de creer que como alguien sabe de un tema puede saber de todos. Hay que revisar con cuidado de quien nos dejamos influenciar y porque razón.