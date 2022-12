No se puede mirar para otro lado mientras matan a los que protestan: padre Linero

No pude ver el video de María del Pilar llorando. Su primer grito me destrozó el alma, sentí su terrible dolor y su tragedia. Me duelen las muertes de estos líderes sociales y la incapacidad del Estado para protegerlos. Nadie puede ser indiferente a esa realidad, no se puede mirar para otro lado mientras matan a los que protestan y reclaman mejores condiciones de vida.

Lea también: Así fue el doloroso sepelio de María del Pilar Hurtado en Puerto Tejada, Cauca

Publicidad

También entiendo la necesidad de hacer públicas estas situaciones, es necesario que la sociedad sepa lo que pasa en las calles pobres de nuestras ciudades. Por eso celebro las denuncias que se hacen sobre estos trágicos acontecimientos. Sin embargo, desde el viernes, me he estado preguntando si está bien que se grabe el dolor de este niño, si está bien que se exponga su tragedia de esa forma. La verdad, esa exposición puede resultar cruel y morbosa.

Tengo claro que muchos me están diciendo que si no se hubiera grabado y viralizado, no se habría conocido la situación. Por eso lo entiendo, tranquilo, lo sé, pero mi cuestionamiento va más allá y se expresa en forma de dilema: ¿qué hay que hacer en una situación de esas?, ¿grabar o ayudar a la persona que está necesitada?, ¿cuál es el deber moral?

Tenemos que cuestionarnos como sociedad si está bien grabar y publicar a las personas en estas situaciones tan vulnerables, tan dolorosas, tan trágicas.

Escuche completa esta columna:

Publicidad