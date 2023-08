No activar

Nos enseñan a hablar, pero no a escuchar Cuando veo la situación nacional tengo la certeza que saber escuchar al otro nos está haciendo mucha falta. Sobre todo, escuchar a aquellos que no piensan lo mismo que nosotros. Sin escucharnos todo tiende a ser más trágico y a no encontrarse las soluciones necesarias.