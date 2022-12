En una carta del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, anuncia que no entregará a la JEP informes sobre bienes no inventariados de las Farc porque no son de su competencia y le pide a ese tribunal que resuelva el nuevo conflicto entre las jurisdicciones.



