Para alcanzar la igualdad hace falta más que subsidios, necesitamos un cambio mental

Nos subimos a la lancha en Istmina y durante seis horas navegamos por el río San Juan buscando su desembocadura en el océano Pacifico. Durante la travesía constataba algo que confirmé ayer: nuestro país es uno de los más desiguales de Latinoamérica, es más, está en el segundo puesto. Eso se manifiesta en la falta de infraestructura que denota un desprecio por las personas que habitan estos lugares.

A un kilómetro aproximadamente de la desembocadura, llegamos a Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan. Fue una gran experiencia la que viví allí, compartiendo con esa comunidad olvidada y tan lejana de los centros de poder de nuestro país. En esa semana entendí que el artículo 13 de la Constitución colombiana que dice que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, es un saludo a la bandera en la Colombia profunda.

Lo mismo experimenté en mi visita a los pueblos Palafitos de la Ciénega Grande de Santa Marta: olvido total, desigualdad en todas las dimensiones. Necesitamos hacer realidad el objetivo del nuevo ministerio de la Igualdad y de la Equidad: “formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y proyectos para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales del país”.

Creo que todo esto va más allá de los subsidios necesarios que se les dan a algunas personas en condición de vulnerabilidad, tiene que ver con un cambio mental en el que no haya espacio para ningún tipo de discriminación, y es con acciones concretas bien planeadas y excelentemente ejecutadas.

Si desde el Ministerio de la Igualdad no se asume esta tarea como un ejercicio de generar una nueva manera de entendernos como nación, no creo que logre su objetivo. Me gusta su creación porque se enfoca en una realidad necesaria y fundamental en nuestro país, pero sé que no basta con nuevos cargos, sino que se hacen necesarias nuevas formas de pensar, sentir y actuar.

Comenzar por la discriminación racial y las políticas de género es fundamental. Si no acabamos con la desigualdad y la falta de equidad, no podemos desarrollarnos realmente como país.