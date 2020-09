¿Para qué votamos por presidente? Votemos por un juez: Felipe Zuleta por fallo de Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia ordenó el martes que durante las próximas 48 horas el Gobierno debe suspender el uso de las escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hasta que se constate la existencia de garantías para la utilización responsable y mesurada de dicho instrumento.

Así mismo, ordena que el Gobierno deberá expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva, mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Estado.

Al respecto, los panelistas y periodistas de Mañanas BLU debatieron sobre este tipo de decisiones, que para muchos significa que estamos en el “gobierno de los jueces”.

Uno de los que reaccionó fue el periodista Felipe Zuleta, quien cuestionó la manera cómo los jueces están decidiendo sobre temas de la vida nacional.

“Uno se lee el fallo, que seguramente lo va a pedir para revisión la Corte Constitucional, y veo que hay mucha gente celebrando el fallo. No encontré la palabra vándalos en las 171 páginas. Me llama mucho la atención y honestamente, y usted sabe que doy liberal, que creo en las libertades y derechos, pero no encuentro ninguna razón para celebrar. Por el contrario, lo que hay que hacer es preocuparnos. Pensé que el último golpe de Estado en Colombia lo había dado el general Rojas Pinilla. ¿Para qué votamos por presidente y congresistas? Empecemos a votar solo por jueces”, dijo.

Escuche el debate completo en Mañanas BLU: