¿Perdimos las proporciones y exageramos con el caso Júpiter, el león?

Organizaciones animalistas se unirán este martes 3 de marzo en una jornada de oración para rogar a Dios por la pronta recuperación del león ‘Júpiter’.

Al respecto, el periodista Felipe Zuleta, dijo que, si bien hay que cuidar al animal, primero habría que hacer velatones por líderes sociales asesinados o enviar aviones de la FAC al Chocó para salvar a niños enfermos y hambrientos.

“¿Hacer una oratón por Júpiter? No he visto las oratones por los líderes sociales o niños en el Chocó que se están muriendo por un virus, que no se sabe qué es. No he visto que hayan mandado un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con médicos, alimentos para los niños del Chocó. No he visto al ministro de Defensa hablar del asesinato de los líderes sociales, con tanto entusiasmo, como habló de Júpiter”, dijo.

