Preocupante panorama: cuatro de cada cinco niños menores de 10 años no saben leer

Una de las experiencias más difíciles que he tenido, fue encontrarme en Docordó (Chocó) con algunos niños de 12 y 13 años que todavía no habían aprendido a leer y escribir. Las duras condiciones de estas comunidades no lo permitían. Pensaba en en todo el atraso en el proceso de aprendizaje que eso significaba, pero también cómo terminaban inaptos para una sociedad como la nuestra que cree haber superado el problema del analfabetismo.

Ayer volví a pensar en esos niños y niñas cuando leí una nota de prensa, en la que comentando un informe conjunto de UNICEF y el Banco mundial, se decía que como consecuencia de la pandemia se le ha dificultado a muchos niños y niñas de America Latina, en especial indígenas y afrodescendientes, aprender a leer y escribir; de hecho la estadística de este informe dice que cuatro de cada cinco niños menores de 10 años son analfabetas.

Recordemos que en países como China los niños empiezan a leer a los 3 años y escriben desde los 6; en Polonia y en otros países como España este proceso se da en el preescolar, y en Gran Bretaña a los 5 años ya los niños se han familiarizado con la lectura y la escritura (Alba Caraballo). Lo cual implica, a quienes no tienen estas posibilidades, un retraso que les ocasiona serios problemas para desarrollar otras competencias y habilidades necesarias para poder construir un proyecto de vida en las condiciones actuales.

Lo más complejo es que sin lectura no hay aprendizaje. El informe citado cree que la falta de conocimientos en las letras y las matemáticas pueden tener como consecuencia para esta generación mayor desempleo, mucha más criminalidad, mayor tasa en la migración forzada y una condena a vivir en una espiral de pobreza, porque no podrá competir con los otros niños y niñas que han desarrollado estas habilidades lectora-escritura.

Publicidad

Cómo dice Garry Conille: “Dejar a la mayoría de su infancia sin saber leer ni escribir, es un costo social y económico que América Latina y el Caribe no puede y no debe permitirse. El futuro de esta crisis es ahora, no se puede esperar más para actuar”