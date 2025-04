¿Qué podría revelar la canciller Laura Sarabia contra Armando Benedetti en la Fiscalía?

Esta noche en la ubicación de dos de los invitados al Consejo de Ministros convocado por el presidente Gustavo Petro para abordar la epidemia de fiebre amarilla, se podrán leer las claves sobre las consecuencias que podría tener el nuevo round de la interminable pelea entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti.

La nueva arremetida provino de Sarabia, quien sorpresivamente el martes Santo, desde Japón, reveló que le entregó a la Fiscalía nuevos audios y conversaciones suyas con Armando Benedetti y se declaró dispuesta a suministrar nuevos elementos a los investigadores.

Canciller Laura Sarabia Foto: AFP

Blu Radio reveló la nota de voz que la canciller le entregó a la Fiscal Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que se escucha a Armando Benedetti, en mayo de 2023, diciéndole a ella que se había movido duro en la Fiscalía, sugiriendo que se había reunido con el entonces Fiscal General Francisco Barbosa y con el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, quienes le habrían dicho que no iba a pasar nada en las investigaciones en su contra, con lo cual, en opinión de Benedetti, el gobierno de Gustavo Petro tendría vía libre para nombrarlo en cualquier cargo.

Armando Benedetti Foto: Presidencia - Joel González

Lo que hay detrás de la nueva arremetida de Laura Sarabia contra Armando Benedetti, quien en junio de 2023 le envió una serie de notas de voz denigrantes y anunciando que contaría a la justicia sobre irregularidades en la financiación de la campaña, son dos cosas: la desautorización pública que le hizo el Presidente Petro frente al reconocimiento de Daniel Noboa como presidente de Ecuador y la alianza entre Benedetti y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez en su contra.

Benedetti respondió el miércoles santo intentando bajarle el tono al escándalo con una frase peyorativa contra Sarabia diciendo: “desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que haga o diga”, a lo que Sarabia respondió en una columna en el periódico La República afirmando que todo lo que afirma lo pone en conocimiento de las autoridades competentes, a quienes reconoce su autoridad y legitimidad. Y agregó: “ser mujer, ser joven y haber sido para algunos una secretaria no me retrae. Me define y me enorgullece”.

Este episodio muestra claramente que varias personas tienen información clave para que la Fiscalía determine con prontitud si definitivamente hubo o no irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De otro lado, en los próximos días sabremos si este nuevo episodio trae consecuencias, entre las que no se descarta la posibilidad de un nuevo remezón ministerial en el gabinete del presidente Petro, quien al parecer está muy molesto con la situación desatada en público por la Canciller Laura Sarabia.