Reflexión de Alberto Linero: "Las redes sociales se han vuelto un peligro para los niños y jóvenes"

No tengo hijos como una decisión de vida. Pero por mi ministerio siempre he estado atento a los procesos de familia, teniendo en cuenta quien la conforma, desde niños hasta adultos y las relaciones de formación que allí se dan.

Por eso hay noticias que me generan mucha preocupación en estos aspectos de la crianza. Por ejemplo, me genera muchas inquietudes la manera cómo las redes sociales se han vuelto fuente de peligro para los niños y jóvenes.

Por ejemplo, en Medellín la abuela del niño abusado dijo que el depredador lo contactó por redes y también he leído que grupos irregulares han estado reclutando niños yjóvenes por redes. entiendo el poder que tiene la tecnología en nuestra cotidianidad y todas las posibilidades que nos abre.

Pero definitivamente los padres de familia tienen que generar mecanismos que los ayude a poder controlar inteligentemente el acceso de los niños a las redes sociales. Hay que saber poner límites y posibilitar una conexión emocional que permita entender los procesos que están viviendo para poder ayudarlos.

Se requiere autoridad que es la credibilidad que nace de la coherencia y el conocimiento de la vida. Y a la vez no tener miedo de poder generar límites y los conflictos que de ellos se generan. Los padres de familia o los tutores tienen que estar presente activamente en el proceso de crianza de los hijos. Esto supone no solo formarse para entender el mundo de ellos sino dedicarles tiempo para compartir con ellos. Ser padres de familia es una decisión que supone compromisos fundamentales que no se pueden soslayar.