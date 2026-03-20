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Blu Radio  / Opinión  / Robots vigilando Bogotá, ¿y ahora qué pasa con nosotros?

Robots vigilando Bogotá, ¿y ahora qué pasa con nosotros?

La implementación de inteligencia artificial en seguridad sorprende, pero también despierta dudas sobre el papel del ser humano en este nuevo escenario.

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