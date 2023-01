Los seres humanos vivimos entre la tensión de quedarnos obsoletos en cada momento que pasa y las ansias de permanecer. Nosotros, hombres y mujeres, vivimos entre la constatación de que nuestras habilidades se deterioran en la medida que nos vamos haciendo más viejos, y las ganas -a veces también la necesidad- de mantenernos activos, actuales, oportunos.

No es fácil renunciar a ciertos roles, oficios y empleos que hemos asumido y desarrollado durante mucho tiempo. Tenemos la tentación de anclarnos en esas situaciones para siempre. Por eso me llamó mucho la atención la expresión del Papa Francisco, quien declaró que “hay que aprender a hacerse a un lado en el momento justo”.

El papa, en medio del Angelus ante 15.000 personas expectantes en la Plaza de San Pedro, dijo: “Juan el Bautista nos enseña una cosa importante: la libertad respecto a los apegos. Sí, porque es fácil apegarse a roles y posiciones, a la necesidad de ser estimados, reconocidos y premiados (...) Nos hará bien cultivar, como Juan, la virtud del hacernos a un lado en el momento oportuno, testimoniando que el punto de referencia de la vida es Jesús”.

Cuánto cuesta hacerse a un lado, cuánto nos cuesta entender que ya pasó nuestro tiempo, que no estamos capacitados para hacer el trabajo que antes hacíamos, que ya no nos quieren en ese sitio, que la vida nos pide un cambio. Hay que tener cuidado con la terquedad nacida del orgullo y que nos hace creer que somos necesarios, irremplazables, insustituibles. Ser sanos implica también asumir que nuestro momento pasó.

Algunos se han topado con la experiencia de que se van de un lugar y este mejora, o que no se acaba el mundo porque ellos dejan de hacer lo que corresponde. También se requiere tener un plan de vida que nos permita trazar metas nuevas y encontrar motivos para seguir viviendo una vida con sentido.

No te quedes donde no te quieren y te piden que te vayas. No mendigues amor ni creas que sin ti la empresa no funciona. Si quieres ser feliz, aprende a ser humilde.