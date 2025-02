Shakira, con cada concierto de esta gira, demuestra que es la arista más grande del país

Eran los inicios de los años 90 y el padre Carlos Lozano estaba construyendo la parroquia del Espíritu Santo en Barranquilla . Para recaudar fondos, organizaba un evento llamado Templotón, donde artistas locales compartían su talento en un escenario improvisado, pero lleno de entusiasmo.

Yo llegaba como neopresbítero a la ciudad y acompañaba estas actividades los fines de semana. En uno de esos eventos se presentó una joven con un talento especial: cantaba con una voz única y bailaba con la gracia y fuerza de la música árabe. Fue una de tantas artistas que pasaron por allí, sin imaginar entonces el impacto que tendría en el mundo.

Han pasado más de 30 años y esa joven es hoy la artista más grande de nuestro país. Shakira , con cada concierto de esta gira, lo ha demostrado una vez más. Ayer, mientras escuchaba a amigos emocionados por asistir a su espectáculo, pensaba en los valores que han sostenido su camino de éxito.

Su talento es innegable, pero más allá de eso, ha sabido potenciarlo y diferenciarse de otros exponentes musicales. Su disciplina le ha permitido mantenerse en la cima durante décadas. Su creatividad la ha llevado a conectar con públicos de distintas edades y lugares, siempre reinventándose sin perder su esencia.

Me gusta escuchar a quienes la conocieron en sus inicios decir que sigue siendo la misma barranquillera auténtica, esa que disfruta lo sencillo, que no olvida sus raíces. Ha entendido que solo se puede ser universal cuando se es genuinamente auténtico. Como bien lo enseñó Tolstói: "Quien conoce su aldea, conoce el universo." Esta idea, que con los años se transformó en la célebre frase "Pinta tu aldea y serás universal," sigue siendo una verdad profunda.

En una época donde muchos olvidan de dónde vienen y posan de lo que no son, Shakira es un símbolo de autenticidad. No se ha disfrazado para encajar; al contrario, ha convertido su identidad en su mayor fortaleza. Su historia nos recuerda que el verdadero éxito no está en abandonar nuestras raíces, sino en llevarlas con orgullo al escenario del mundo.