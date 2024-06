Trabajo o familia, un falso dilema: ojo a estas alternativas

Ayer, alguien me planteó una situación en la que se enfrentaba a un falso dilema. Esta persona insistía en que debía elegir entre su trabajo y su familia, viendo únicamente esas dos posibilidades y sufriendo mucho por tener que decidir. Traté de mostrarle que había más opciones y que no debía quedar atrapada en una dicotomía que no reflejaba la complejidad de la vida. Aceptó mis argumentos y quedó en seguir reflexionando sobre el tema. Me quedé pensando en la facilidad con la que caemos en falsos dilemas.

Un falso dilema es un error de razonamiento que presenta solo dos opciones como las únicas posibles, cuando en realidad existen alternativas viables que no se consideran. Esta falacia suele presentarse de forma dicotómica, es decir, como una "elección de blanco o negro", ignorando la existencia de matices y grises. Es propia de mentes rígidas y simplistas que no ven la profundidad y complejidad de la vida. También es una estrategia utilizada por algunos manipuladores para llevar a las personas a aceptar la opción que ellos desean imponer, haciéndola parecer como la mejor en una encrucijada fabricada. Es una manera de forzar a las personas a escoger lo que ellos quieren.

"Si no estás conmigo, estás en mi contra." "Si no comes lo que te sirvo, te quedas con hambre." "O compras este producto ahora o pierdes la oferta." "Si no eres popular, no eres nadie." Son ejemplos de falsos dilemas cotidianos. Te propongo tres acciones para salir de los falsos dilemas:

Identificar las alternativas: Lo primero es reconocer que existen más opciones de las que se presentan. Analiza la situación de manera crítica y creativa para identificar posibles soluciones o cursos de acción que no se hayan considerado inicialmente.

Cuestionar las premisas: Es importante cuestionar las suposiciones en las que se basa el falso dilema. ¿Son realmente las únicas dos opciones posibles? ¿Se están tomando en cuenta todos los factores relevantes?

Buscar información: Buscar información adicional sobre el tema en cuestión puede ayudar a ampliar la perspectiva y descubrir nuevas alternativas que no se habían considerado antes. Aquí, es fundamental evaluar las consecuencias de las variables propuestas.

Ten cuidado con los falsos dilemas.