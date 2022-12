Video: El día que Alberto Linero debutó como actor en ‘Yo soy Betty, la fea’

En la historia de vida de Alberto Linero hay un dato que pocos se acuerdan: también fue actor. Así lo recordó él, a propósito del último capítulo de 'Yo soy Betty, la fea' y de la muerte del libretista Fernando Gaitán, creador de producción donde Linero participó hace 17 años.

“Me reuní con Fernando Gaitán para que me explicará exactamente qué quería de mí. En ese momento era un joven presbítero católico que trabajaba en los medios. Me encontré a una persona amable, acogedora, que me explicó ese día que debíamos contar la mejor noticia que tanto esperaba el país (…) cuando los protagonistas quedaban juntos”, dijo en su momento Linero en Mañanas BLU.

El samario fue protagonista de una de las escenas más recordadas de la famosa telenovela colombiana. Fue el encargado de casar a ‘Beatriz Pinzón Solano’, interpretada por Ana María Orozco, y ‘Armando Mendoza’, personaje al que le dio vida Jorge Enrique Abello.

Así reaccionaron las redes tras la aparición de Linero en 'Betty, la fea'.

La boda debe y es nula debido al retiro del padre Linero como sacerdote!... #BettyLaFea pic.twitter.com/QSx2fgi23D — Diego Yosa (@diegoyosa) September 18, 2019

No me acordaba que el Padre Linero estuvo en Betty la fea. @PLinero 😱😱😱 pic.twitter.com/3jMuTjr1Nb — Hercules Rockefeller 🇨🇴💚🇧🇷👍🏽🇫🇷 (@DonPornHoli0) September 5, 2019

Si el padre linero casó a betty y armando y el ya no es padre, ya no vale este matrimonio? JAJAJA #BettyLaFea se me acabo betty😭 pic.twitter.com/IGgtPWsVyH — Yula Zapata Garrido (@Yulazapatag) September 18, 2019

- Seguro está pensando en otra.

- Entonces si fue el padre Linero quien casó a Betty, el matrimonio quedaría anulado.#BettyLaFea pic.twitter.com/gBiIlNWvRm — Juan Arias (@Juankldsptes10) September 18, 2019