Vacunémonos: es el momento de comprometernos con la vida, aún no le hemos ganado la batalla al COVID

Cuando Edgar Morín, que por estos días cumplió 100 años de edad, propuso su teoría del pensamiento complejo, para mostrarnos que es necesaria una visión más holística de la realidad -haciéndonos conscientes de que la simplificación y la generalización que hace el método científico es solo una manera de tratar de entenderla-, creíamos que era una posición muy sofisticada y distante de la cotidianidad.

Cuando vemos los distintos fenómenos que acontecen a diario, nos damos cuenta que es cierto definitivamente; es muy difícil comprender lo que somos y hacemos, y mucho menos entender las causas de lo que sucede. Lo digo pensando en estas dos noticias de ayer: el 60% de fallecidos por COVID-19 en Cali estaban priorizados, pero no accedieron a la vacuna; y la otra: 4,5 millones de colombianos, mayores de 50 años, no ha ido a ponerse la vacuna.

¿Cómo entenderlo? Con las cifras de muertos, de contagiados y con todas las limitaciones a las que nos ha sometido esta pandemia ¿Cómo entender que algunos no se hayan vacunado?

Las razones son complejas. Van desde posiciones religiosas, hasta razones sostenidas por las teorías de la conspiración, pasando por los detalles de horarios o logísticos.

No hay respuestas definitivas a este virus, seguimos aprendiendo cómo defendernos de él, pero tenemos que llegar a consensos que nos permitan cuidarnos y cuidar a los que amamos. Entiendo que no se puede obligar a nadie a vacunarse, pero creo que todos tenemos que buscar la manera de inspirar y motivar a los demás a hacerlo.

Las historias de tristeza, dolor y lágrimas que escucho y que he vivido de amigos y cercanos que han perdido a sus seres amados, me hacen estar seguro que esto no se puede vivir a la ligera, ni desde posiciones simplistas.

Es el momento de comprometernos con la vida, de asumir actitudes que vayan más allá de nuestros miedos egoístas, de nuestra tendencia al confort y nos hagan trascender a pensar en el otro. Sé que es una situación en la que se hacen nudos que no son fáciles de desenredar, pero tenemos que actuar en favor de la vida y luchar contra este virus con las herramientas que hoy tenemos.

No le hemos ganado la batalla, sigue golpeándonos, de hecho ayer murieron en Colombia 504 personas por este bicho, y por eso tenemos que vacunarnos y seguir con precisión las indicaciones que tantas veces hemos recibido.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU: