07 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

A pocos días de las elecciones en Colombia, que estarán acompañadas además por las consultas de coaliciones, el registrador delegado para lo Electoral, Nicolás Farfán, explicó, en Mañanas BLU, cómo avanzan los preparativos para los comicios de este domingo 13 de marzo.

Según contó Farfán en Mañanas BLU, no será permitido que se use el celular estando en el puesto de votación y, agregó, en estas elecciones, para las dijo los jurados han recibido capacitaciones, buscan "garantizar calidad y no velocidad".

También se conectó con Mañanas BLU el director Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, César García, quien detalló cómo se prepara el departamento ante la primera temporada de lluvias que se espera se extienda hasta mediados de junio.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, también contó cómo atiende el departamento a la subregión del Urabá, zona fuertemente afectada por las lluvias de los últimos días. También se refirió a sus expectativas respecto a la fecha de entrada en operación del proyecto Hidroituango.