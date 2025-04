Famosa actriz se casa y muestra los lujos de su boda: “Botó la casa por la ventana"

Los matrimonios de celebridades se han convertido en verdaderos eventos de alto impacto, donde cada detalle cuenta y la preparación es tan importante como la ceremonia en sí. Más allá del “sí, acepto”, estos enlaces reflejan la personalidad de los protagonistas y marcan tendencias en moda, gastronomía, decoración y organización de eventos. Este es el caso de una actriz colombiana muy famosa.

Planificar una boda no es tarea sencilla. Las celebridades suelen contratar equipos de wedding planners de renombre para diseñar experiencias únicas, desde la elección del lugar hasta la coordinación del protocolo y la seguridad. Estos eventos requieren meses, e incluso años, de preparación, y movilizan a diseñadores, chefs, artistas y expertos en logística para garantizar que cada instante sea perfecto.

Sara Corrales se casa. Foto: Instagram @saracorrales.

Se alista para dar el "Sí" en Medellín

La actriz colombiana Sara Corrales, reconocida por su participación en exitosas producciones como El señor de los cielos y Vecinos, anunció oficialmente su compromiso con el empresario argentino Damián Pasquini. La pareja confirmó que celebrarán su boda civil el próximo 16 de agosto de 2025 en Medellín, en una ceremonia íntima que reunirá a invitados de Colombia, México y Argentina.

Corrales, quien reside en México desde hace 12 años, reveló en entrevistas con medios especializados que su relación con Pasquini comenzó en ese país hace más de un año y medio. La conexión fue inmediata: apenas nueve días después de conocerse, iniciaron su romance. La propuesta de matrimonio se dio en octubre de 2024, durante una cena familiar en Medellín.

Los lujos de la boda

Aunque inicialmente consideraron realizar la boda en México, la pareja optó por trasladar la celebración a Colombia. La organización del evento está a cargo de la reconocida wedding planner María Antonia, y promete ser una fiesta llena de detalles especiales. Uno de los aspectos más llamativos será el vestuario de la novia: Sara Corrales lucirá cinco vestidos diferentes a lo largo de la celebración. Además, la pareja se encuentra tomando clases de baile para preparar un emotivo primer baile como esposos.

El anillo soñado

En diálogo con la revista ¡Hola!, Sara Corrales compartió la emoción que sintió al recibir el anillo de compromiso de sus sueños: "Es el mejor anillo de compromiso que me han dado en mi vida. Es justo como lo imaginé: clásico, pero con un toque contemporáneo. Tiene rasgos hermosos y un diseño que no me canso de admirar: es de oro blanco, con un diamante central y 12 diamantes en los laterales."

Con gran entusiasmo, la actriz se prepara para dar un importante paso en su vida personal, rodeada del cariño de sus seres queridos en su ciudad natal. Algunos de sus seguidores han coincidido que la actriz paisa botó la casa por la ventana para este matrimonio