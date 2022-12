"Al bagazo poco caso", la respuesta del cura Hoyos a Nicolás Petro

El ambiente político en Barranquilla y el Atlántico volvió a caldearse con las declaraciones del exalcalde distrital Bernardo Hoyos Montoya en respuesta al candidato a la Gobernación Nicolás Petro, quien lo había relacionado, el pasado viernes, con hechos de corrupción cometidos en la ciudad durante su administración.

El cura Hoyos, en su tradicional intervención en el Rincón Latino, dijo que Nicolás Petro tiene un "rabo de paja larguísimo", y manifestó que conoce muchas cosas sobre el papá del candidato, Gustavo Petro, y varios de sus familiares.

"Una persona que tiene un rabo de paja larguísimo. Si yo pudiera decirles todo, no solamente de él, sino de su papá, de su mamá, de sus mujeres, pero me quedo callado porque las águilas no comen moscas y mi madre decía, al bagazo poco caso", dijo el polémico exalcalde en su central de operaciones en el barrio Rebolo.

Aunque ninguna campaña lo ha confirmado, se habla en los corrillos políticos de que podría haber acercamientos o incluso un acuerdo programático entre el Movimiento Ciudadano del cura Hoyos con los candidatos Jaime Pumarejo a la Alcaldía de Barranquilla y Elsa Noguera a la Gobernación del Atlántico.

