Alejandro Gaviria habla de las razones por las que rechazó la embajada del Reino Unido

El exministro de Salud Alejandro Gaviria, en entrevista con Mañanas Blu, explicó las razones por las que rechazó la embajada del Reino Unido, que le ofreció el presidente Gustavo Petro, una vez salió del ministerio.

El exministro manifestó que rechazó el ofrecimiento porque le parecía incoherente salir por oponerse a la reforma a la salud y, al mismo tiempo, aceptar una embajada.

“Creo que uno en la vida tiene que tener cierta coherencia. Todos tenemos una historia patria de nosotros mismos y queremos tener una actuación que sea coherente, que obedezca a unos principios. Entonces yo pensé que, si quiero ser coherente, si quiero decir, yo estoy haciendo esto porque me preocupa el país, no podía aceptar una embajada y simplemente olvidarme en esta coyuntura de este debate”, dijo Gaviria.

El 2026 es ciencia ficción

A la pregunta de qué tanto puede afectar su futuro político las decisiones que ha tomado en su carrera, el exministro enfatizó en que, por ahora, solo le importa el debate sobre el sistema de Salud.

“Por la hora lo que me importa es dar estos debates, buscar una ocupación. A mí me gusta dedicarme a arreglar pequeños problemas aquí y allá. Ya veremos. Hoy en día, en este mundo incierto en que vivimos, los futuros políticos de todos son ciencia ficción. El 2026 es ciencia ficción, nadie sabe. Cualquier cosa puede pasar. No vale la pena perder tiempo en eso”, puntualizó Gaviria.